В детской поликлинике № 1 Осинниковской горбольницы установлен цифровой рентген-аппарат

Новый цифровой рентген-аппарат установлен в детской поликлинике № 1 Осинниковской городской больницы.
Современное оборудование приобретено в рамках региональной программы «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций» нацпроекта «Здравоохранение». На эти цели было направлено 11,8 млн рублей из федерального бюджета.
В рентген-кабинете выполнен ремонт за счет собственных средств больницы.
В учреждении отметили, что исследование на новом оборудовании будут проходить маленькие пациенты из Осинников и Калтана.
Фото: пресс-служба АКО
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