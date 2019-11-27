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В детской поликлинике № 1 Осинниковской горбольницы установлен цифровой рентген-аппарат

Новый цифровой рентген-аппарат установлен в детской поликлинике № 1 Осинниковской городской больницы.

Современное оборудование приобретено в рамках региональной программы «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций» нацпроекта «Здравоохранение». На эти цели было направлено 11,8 млн рублей из федерального бюджета.

В рентген-кабинете выполнен ремонт за счет собственных средств больницы.

В учреждении отметили, что исследование на новом оборудовании будут проходить маленькие пациенты из Осинников и Калтана.

 

 

 

Фото: пресс-служба АКО

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kuzbassnews.ru
27/11/2019
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