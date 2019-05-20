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В ДК «Энергетик» г. Калтан состоялся заключительный шестой отборочный тур регионального фестиваля-конкурса народного творчества «Навстречу юбилею», посвященного 300-летию Кузбасса

Инициатива проведения мероприятия принадлежит Совету по вопросам попечительства в социальной сфере Кемеровской области, работу которого возглавляет А.Е. Цивилева.

На открытии фестиваля выступил глава Калтанского городского округа И.Ф. Голдинов. Он поприветствовал гостей и участников конкурса, пожелал хороших впечатлений, отличного праздника, весеннего настроения, вдохновения и творческих побед.


Участниками фестиваля стали более 300 самодеятельных артистов из гг. Калтан, Новокузнецк, Прокопьевск, а также Новокузнецкого, Юргинского и Таштагольского районов, показав свое творчество в различных жанрах самодеятельного искусства.

Отборочные туры уже прошли в Анжеро-Судженском и Беловском городских округах, Ижморском, Яшкинском и Топкинском муниципальных районах.


Победители отборочных туров, лучшие творческие коллективы и солисты всех муниципальных образований Кузбасса примут участие в большом праздничном Гала-концерте, который состоится 24 мая в 15:00 в Парке Победы им. Г.К. Жукова г. Кемерово в День славянской письменности и культуры.

Культура
Калтан
kuzbassnews.ru
20/05/2019
Культура
Калтан
Новости Кузбасса

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