Новости Кузбасса

Инициатива проведения мероприятия принадлежит Совету по вопросам попечительства в социальной сфере Кемеровской области, работу которого возглавляет А.Е. Цивилева.

На открытии фестиваля выступил глава Калтанского городского округа И.Ф. Голдинов. Он поприветствовал гостей и участников конкурса, пожелал хороших впечатлений, отличного праздника, весеннего настроения, вдохновения и творческих побед.



Участниками фестиваля стали более 300 самодеятельных артистов из гг. Калтан, Новокузнецк, Прокопьевск, а также Новокузнецкого, Юргинского и Таштагольского районов, показав свое творчество в различных жанрах самодеятельного искусства.

Отборочные туры уже прошли в Анжеро-Судженском и Беловском городских округах, Ижморском, Яшкинском и Топкинском муниципальных районах.



Победители отборочных туров, лучшие творческие коллективы и солисты всех муниципальных образований Кузбасса примут участие в большом праздничном Гала-концерте, который состоится 24 мая в 15:00 в Парке Победы им. Г.К. Жукова г. Кемерово в День славянской письменности и культуры.