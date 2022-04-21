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В Дмитриевской модельной библиотеке состоялась презентация книжной выставки «Россия – КуZбасс – Родина Героев»

Сотрудница библиотеки Татьяна Викторовна Буданаева познакомила присутствующих с книгами о Героях Советского Союза и Героях Российской Федерации – кузбассовцах, которые представлены в первом разделе выставки «Гордость нашего края».
В следующем разделе «В сердцах и книгах память о войне» – книги о сибиряках, которые прославили Кузнецкую землю своими подвигами в годы Великой Отечественной войны.
В разделе «Подвиг во имя России» представлены книги о Вере Волошиной, Юрии Двужильном, Николае Масалове. Здесь же находится материал о Героях Советского Союза Чебулинского округа.
На следующей полке представлен материал об односельчанах, участниках Великой Отечественной войны, буклеты о детях войны, тружениках тыла, изданные библиотекой.
Также присутствующие посетили электронные ресурсы Чебулинской центральной библиотеки «Истории связующая нить», «Район наш славен именами».

Культура
Верх-Чебула
kuzbassnews.ru
21/04/2022
Культура
Верх-Чебула
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