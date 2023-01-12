В дни новогодних каникул в Тяжинском округе состоялись конкурсные, концертные и развлекательные программы

Волонтеры отряда «Ритмы сердца» местного отделения Союза молодежи Кузбасса РСМ из числа студентов Тяжинского агропромышленного техникума устроили новогодний праздник для ребят из социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних.

В поселке Тяжинский на площади Ленина прошел цикл игровых программ – «В ритме Нового года», «Забавы Деда Мороза», «Время сказочных затей» Ребята участвовали в эстафетных играх, отгадывали загадки, соревновались в танцевальных и музыкальных испытаниях. Все дети получили сладкие призы. Сотрудники историко-краеведческого музея организовали для ребят квест-игру «По следам Деда Мороза».

В Доме культуры «Юбилейный» поселка Тяжинский для детей состоялось новогоднее квест-шоу «Ну, Погоди!». Также в ДК прошли премьерные показы романтической истории «Барышня-Крестьянка» по одноименной повести Александра Сергеевича Пушкина с дополнениями из «Евгения Онегина» в исполнении актеров молодежной театральной студии «поМОСТ». Искрящийся юмором, с чередой переодеваний и узнаваний, забавных интриг и романтических страстей, пушкинский шедевр приурочен к предстоящей в 2024 году 225-й годовщине со дня рождения классика русской литературы.

Работники Итатского ГДК провели для ребятишек игровые программы «Зимние приключения Снеговика» и «Зимние забавы». В Доме культуры для детей и взрослых состоялся показ спектакля «Я не верю в Деда Мороза!». В Малопичугинском сельском Доме культуры прошел мастер-класс «Снежинок дружный хоровод». В Итатском Доме культуры открылась фотовыставка «Земля отцов». В Листвянском СДК состоялись игровая программа «Новогодние огни приглашают в сказку» и концерт «В ритме Нового года». Участники художественной самодеятельности порадовали зрителей своими музыкальными подарками. Солисты и вокальные коллективы «Матрешки», «Милашки», «Вдохновение» исполнили для жителей и гостей поселка новогодние песни. Свои зажигательные танцевальные номера подарили зрителям участники хореографических кружков «Капризульки» и «Звездочки».

В Новоподзорновском СДК состоялась конкурсно-игровая программа «Школа Снегурочек». Конкурсантки научились создавать хорошее настроение, водить хороводы у елки и веселить гостей. Завершилось сказочное соревнование церемонией награждения и вручением медалей «Лучшая Снегурочка». Все участники конкурсно-игровой программы получили сладкие призы.

В Тисульском СДК для детей прошла развлекательная программа «Новогодние чудесарики», в Почаевском секторе Тяжинского ЦНТиКДД – познавательная программа «Бабушкины сказки», в Чулымском СДК – новогоднее театрализованное представление «В гостях у двенадцати месяцев», в Кубитетском СДК – новогодняя сказка «Василиса Ужасная», в Преображенском СДК – программа «Чудеса под Новый год», в Новоподзорновском СДК – конкурсная программа «Веселиться можно сидя», в Борисоглебском секторе Тяжинского ЦНТиКДД – театрализованное представление «Зимняя сказка», в Октябрьском СДК – игровая программа «Новогодний переполох».

В деревне Новопреображенка работники культуры провели акцию - поздравление на дому «Рождественское чудо». В Новоподзорновском СДК для детей прошло театрализованное представление «Рождественская елка», в Тисульском СДК – рождественская развлекательная программа, в Почаевском секторе Тяжинского ЦНТиКДД – посиделки «Очарование Рождества», в Итатском ГДК – игровая программа «Рождественские забавы». Работники Ступишинского СДК и библиотеки организовали для жителей Дома ветеранов вечер отдыха «На крыльях Рождества». Юные участники художественной самодеятельности Старо-Тяжинского сельского Дома культуры провели рождественские колядки.

Работники Георгиевского сектора Тяжинского ЦНТиКДД совместно с библиотекарями провели для детей и подростков игру-путешествие «Чудеса накануне Рождества». Ребята отправились в увлекательное путешествие по станциям, где, выполнив задания, получали лучик рождественской звезды. На этапе «Православные традиции» участники игры отвечали на вопросы викторины «Традиции празднования Рождества». В «Запретном лесу» путешественников ждала Баба Яга, предложившая детям окунуться в мир произведений о зиме. У Снеговиков, на этапе «Зимние забавы», ребята разгадывали ребусы, шарады, головоломки. На этапе «Новогодний мультфейерверк» Снегурочка приготовила вопросы о новогодних мультфильмах. Хозяюшка, на этапе «Рождественский ужин», предложила накрыть праздничный стол. Здесь необходимо было отгадать загадки от литературных героев и выбрать 12 блюд на праздник. Ребята успешно справились со всеми заданиями, добыли лучики и собрали рождественскую звезду.

В Итатском ГДК открылась выставка самобытной художницы Екатерины Подкорытовой «Полет моей души», посвященная светлому празднику Рождества Христова. На выставке декоративно-прикладного искусства «В волшебный час Рождества» представлены работы участников кружков «Прекрасное - своими руками» и «Волшебная бумага». Кроме того, в Итатском ГДК открылась выставка детских рисунков «В ночь под Рождество». В Акимо-Анненском СДК работники культуры организовали рождественскую выставку «Мой ангел». В экспозициях – керамическая и гипсовая статуэтка, подвески из текстиля и дерева, оригами, вязание крючком.