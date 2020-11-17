В Доме культуры села Поперечное открылся Центр казачьей культуры «Хуторок»

В Доме культуры села Поперечное Юргинского округа завершилась капитальная реконструкция. В ремонт и оснащение по проекту «Культура малой родины» вложено 3,4 млн рублей, из них более 2,7 млн рублей — из федерального бюджета. Остальные средства выделили из регионального и муниципального бюджетов.

В здании ДК заменили окна, отремонтировали концертный зал, вестибюль и гардероб. Также приобретены звуковое и световое оборудование, новый занавес для сцены, казачьи сценические костюмы, мебель.