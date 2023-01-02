В ДТП на топкинской трассе погибли пять человек

Предварительно установлено, что 2 января женщина, управляя автомобилем LADA Granta, двигалась по федеральной трассе Р-255 со стороны г. Кемерово в направлении г. Топки. На 29 км трассы она не справилась с управлением транспортного средства и выехала на полосу встречного движения, где допустила лобовое столкновение с грузовым автомобилем.

В результате столкновения погибли пять человек, среди которых 9-летний ребенок. Все погибшие находились в легковом автомобиле.

На место происшествия для координации действий правоохранительных органов незамедлительно выехал прокурор г. Топки Сергей Степанченко.

Прокуратурой области организована проверка соблюдения требований законодательства о безопасности дорожного движения, по результатам которой при необходимости будут приняты меры реагирования.

Ситуация находится на контроле в прокуратуре области.

Фото из открытых источников