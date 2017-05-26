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В ДТП с трактором погиб 15-летний мотоциклист

В селе Большая Талда Прокопьевского района 25 маяв ДТП погиб 15-летний подросток.

Юноша передвигался по дороге на мотоцикле Racer и собирался проехать перекресток, когда водитель трактора «Беларусь», в нарушение ПДД не предоставил ему преимущество.

Трактор и мотоцикл были на перекрестке равнозначных дорог, однако тракторист дорог при повороте налево не предоставил преимущество в движении встречному мотоциклу. Чтобы избежать столкновения с трактором, подросток выехал на встречную полосу, где задел автомобиль «УАЗ», от удара мотоцикл откинула на плуг трактора. Падение на плуг было смертельным для 15-летнего юноши.

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kuzbassnews.ru
26/05/2017
Происшествия
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