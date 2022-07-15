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В ДТП в Киселевске пострадали дети

Предварительно установлено, что 13 июля на улице Геологическая в городе Киселевске произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали двое детей.

Местная жительница, управляя автомобилем lada Priora в состоянии опьянения и в отсутствие водительского удостоверения, не выбрала безопасную дистанцию и столкнулась с Ладой 21103. Позже выяснилось, что у автомобилистки отсутствовал полис ОСАГО, а ее супруг ранее был лишен права управления транспортом за нетрезвое вождение.

Прокуратурой области по данному факту организована проверка соблюдения требований законодательства о безопасности дорожного движения, в том числе при перевозке несовершеннолетних, профилактике безнадзорности несовершеннолетних.

По результатам проверки при необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ситуация находится на контроле в прокуратуре области.

 

 

Фото из открытых источников

 

Происшествия
Киселевск
kuzbassnews.ru
15/07/2022
Происшествия
Киселевск
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