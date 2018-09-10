В единый день голосования на избирательных участках Тяжинского района прошли культурно-массовые мероприятия

Избиратели могли принять участие в акции «Счастливый случай» и стать обладателями различных призов от сладостей до кухонного инвентаря и бытовой техники. На полевой кухне прошла акция «Званый обед».

В рамках акции «Заветный талон!» избиратели получили скидки на обслуживание в автомастерских, парикмахерские услуги, услуги маникюра, педикюра, ремонта обуви, а также скидки в магазинах канцелярских товаров, одежды и обуви.

На избирательных участках можно было продегустировать продукцию местных товаропроизводителей и национальные блюда из овощей «Мировое блюдо». Также прошли, выставки поделок из овощей «Овощные фантазии», конкурс «Супер-овощ!», селфи-конкурс «Мой любимый огород», конкурс рисунков «Овощной переполох», мастер-классы по консервированию овощей «Волшебная банка».

В рецептообменнике «По секрету всему свету» избиратели могли поделиться с земляками своими кулинарными шедеврами. Также работали пункты овощеобмена «Ты – мне, я – тебе!» и овощные СПА-салоны «Овощ красоты». Все желающие могли познакомиться с основами витаминотерапии «Чудесный огород – витамины круглый год».

Также прошли выставки, посвященные 75-летию Кемеровской области «Я эту землю Родиной зову!», концертная программа «Кузбасс и Россия», детская игровая программа с участием ростовых кукол «Вместе весело шагать!»

На участках избиратели могли проконсультироваться по предоставлению мер социальной поддержки и медицинским вопросам, измерить артериальное давление, бесплатно получить витамины и памятки. Также прошли спортивные программы, была организована торговля промышленными товарами и продуктами питания по сниженным ценам. Также можно было воспользоваться услугами многофункционального центра, работало «Социальное такси».