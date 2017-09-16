В единый день посадки деревьев в поселке Итатский Тяжинского района была заложена Аллея новорожденных

Ловля маленького мишки в Прокопьевске попала на видео Жители Прокопьевска, выйдя из дома, встретили во дворе медвежонка о чём тут же сообщили в полицию.

В Кемеровском районе дерево насмерть придавило мужчину В Кемеровском районе дерево насмерть придавило 34-летнего мужчину. Об этом Сибдепо рассказал...

Кузбасс присоединится к «Кроссу нации — 2017» 16 сентября в 84 субъектах России состоится всероссийский день бега «Кросс нации — 2017».