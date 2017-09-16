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В единый день посадки деревьев в поселке Итатский Тяжинского района была заложена Аллея новорожденных

Сотрудники администрации Итатского городского поселения подготовили саженцы рябины, березы, пихты и ели.
Работники Дома культуры и служащие высадили аллею, которая станет памятной для малышей, родившихся в 2017 году.
Место, вдоль центральной улицы Советская, было выбрано не случайно, так как ребятишки, когда подрастут, вместе с родителями смогут ухаживать за своими деревьями. В дальнейшем планируется огородить аллею фигурным штакетником, поставить здесь лавочки и проложить дорожки.

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
16/09/2017
Общество
Тяжин
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Новости Кузбасса

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