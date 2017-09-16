Loading...
В единый день посадки деревьев в поселке Итатский Тяжинского района была заложена Аллея новорожденных
Сотрудники администрации Итатского городского поселения подготовили саженцы рябины, березы, пихты и ели.
Работники Дома культуры и служащие высадили аллею, которая станет памятной для малышей, родившихся в 2017 году.
Место, вдоль центральной улицы Советская, было выбрано не случайно, так как ребятишки, когда подрастут, вместе с родителями смогут ухаживать за своими деревьями. В дальнейшем планируется огородить аллею фигурным штакетником, поставить здесь лавочки и проложить дорожки.
Главные новости
Популярное за неделю
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
Жители Прокопьевска, выйдя из дома, встретили во дворе медвежонка о чём тут же сообщили в полицию.
|
В Кемеровском районе дерево насмерть придавило 34-летнего мужчину. Об этом Сибдепо рассказал...
|
16 сентября в 84 субъектах России состоится всероссийский день бега «Кросс нации — 2017».
|
В Ленинске-Кузнецком на территории для парковки автомобилей одного из торговых центров под колеса...