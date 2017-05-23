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В экоцентре «Кузнецкого Алатау» идет на поправку раненая косуля

В конце декабря 2016 года в экологический центр заповедника «Кузнецкий Алатау» с поселка Теба привезли раненого косуленка. У зверька были повреждения нижней челюсти, кроме того, он был напуган.

Период реабилитации проходил достаточно долго. Животное откармливали и лечили, содержа в закрытом от посторонних глаз помещении. Косуля постепенно пошла на поправку, у нее даже пробились маленькие рожки. А когда у нас наконец-таки устоялась весна и сошел снег, его выпустили в вольер на свежий воздух. Здесь ему достаточно просторно – ему есть и где погулять, и где спрятаться от непогоды или любопытных глаз, хотя и сам с огромной любознательностью рассматривает окружающее его пространства. Особое удивление вызывают у зверька живущие по соседству лошади, на которых он смотрит, в прямом смысле, снизу вверх.

Сейчас косуля чувствует себя отлично. Однако до сих пор ей полагается определенная диета, как, впрочем, и всем остальным обитателям экологического центра. Посмотреть животное могут все желающие, однако просим вас быть тихими и аккуратными, чтобы не напугать ее.

Общество
Междуреченск
kuzbassnews.ru
23/05/2017
Общество
Междуреченск
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