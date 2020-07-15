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В экоцентре Кузнецкого Алатау появился лисенок

В начале июля жители поселка Трудармейский обнаружили недалеко от своего дома одинокого маленького лисенка, напуганного и голодного. Судя по всему, он остался без своей мамы, судьба которой оказалась неизвестной. Люди не рискнули оставить маленького хищника на произвол судьбы и решили его спасти. Таким образом, он вскоре оказался в Центре реабилитации диких животных «Крылья», который функционирует на территории экоцентра заповедника «Кузнецкий Алатау».

При поступлении животное было осмотрено специалистами. К счастью, каких-либо серьезных повреждений обнаружено не было. Однако лисенок пребывал в сильнейшем стрессе и был в достаточной степени истощен. Благодаря осмотру была разработана схема реабилитации животного.

Первоначально – различные прививки: как известно, лисицы – переносчики различной заразы, в том числе и бешенства. Также назначены препараты от паразитов (в качестве профилактики) и различные витамины, направленные на укрепление организма. И, естественно – качественный и разнообразный корм.

На данный момент лисенок живет в отдельном вольере, где имеется большой домик, в котором животное спит. Он до сих пор немного пуглив и осторожен, что, в принципе, в какой-то степени свойственно всем лисицам. Но при всем этом – у него хороший аппетит. Прогнозы о дальнейшей жизни этого маленького хищника пока делать рано, но мы надеемся, что через какое-то время его удастся вернуть в природу. Но пока он будет жить в экологическом центре заповедника по соседству со своим собратом – лисом Рыжиком.

Общество
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kuzbassnews.ru
15/07/2020
Общество
Экология
Топ
Белово
Междуреченск

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