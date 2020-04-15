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В экоцентре заповедника Кузнецкий Алатау самка канюка снесла яйцо

Профилактические меры по противодействию распространения коронавируса положительно сказались на обитателях экоцентра заповедника «Кузнецкий Алатау». Посещения приостановлены, животных навещают только специалисты.

Одни обитатели страдают без внимания и угощений междуреченцев. Заскучал марал, косуля начала лаять от тоски, а вот самка канюка удивила сотрудников. Она снесла яйцо. Такое произошло впервые за время существования экоцентра. Спокойная жизнь без лишней суеты любопытных гостей позволила птице задуматься о размножении.

Яйцо пернатая заботливо греет и оберегает. Жаль, что вылупиться из него никто не сможет, так как в её вольере самца нет и яйцо появилось на свет не оплодотворенным. Но этот факт поможет научным сотрудникам заповедника Кузнецкий Алатау сделать новые выводы и открытия, а позже применить эти знания на деле.

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kuzbassnews.ru
15/04/2020
Общество
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