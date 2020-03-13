В эндоскопическое отделение областного кардиодиспансера поступило новое оборудование

Два эндоскопических комплекса японского производства пополнили парк медтехники Кемеровского областного клинического кардиологического диспансера имени академика Л.С. Барбараша.
Оборудование предназначено для проведения внутриполостной высокоточной диагностики и операционных минимально-инвазивных вмешательств. Техника оснащена высококачественными цифровыми датчиками и мониторами, поэтому врачи могут детальнее просматривать ткани и сосуды, образования и опухолевые процессы. Качество и четкость изображения позволяют на ранних стадиях обнаружить патологический очаг – воспаление, дефекты, опухоли – непосредственно из подозрительного места взять биопсию для постановки диагноза.
Общая стоимость аппаратов — более 11,5 млн рублей. Они закуплены за счет средств областного бюджета и нормированного страхового запаса Территориального фонда обязательного медицинского страхования.
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