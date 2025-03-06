В феврале Россельхознадзор зафиксировал зарастание более 185 га пахотных земель в границах Ленинск-Кузнецкого муниципального района Кузбасса

В феврале 2025 года в ходе выездных обследований и проведения наблюдения за соблюдением обязательных требований на землях сельскохозяйственного назначения инспектор Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора выявил зарастание сорной растительностью 21 участка на общей площади 185,78 га в границах Подгорновского сельского поселения Ленинск-Кузнецкого муниципального района Кемеровской области – Кузбасса.

Наличие сухостоя (осот, бодяк, полынь, молочай и др.) высотой до 1,5 метров стало подтверждением фактического не использования сельхозугодий, что, в свою очередь, является нарушением обязательных требований Земельного кодекса Российской Федерации и Федерального закона «О государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения».

По результатам контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия с контролируемыми лицами в адрес граждан — собственников земельных участков — ведомством направлено 24 предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и предложено провести мелиоративные мероприятия (культуртехническая мелиорация) по расчистке земель от зарастания сорной растительностью, воспроизводству плодородия земель, приведению земель в состояние пригодное для использования по целевому назначению.