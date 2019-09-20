В филиал Центральной музыкальной школы поступили новые музыкальные инструменты

В Филиал ЦМШ при Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского, который расположен в Кемерово, для обучения одаренных детей Кузбасса поступили несколько партий новых музыкальных инструментов.



Специально для кузбасских воспитанников изготовлены профессиональные флейты ручной работы с серебряным корпусом, флейты для самых маленьких детей со специфической конструкцией, медные духовые инструменты – валторна и труба, ударные инструменты – малый барабан и ксилофон. В ближайшее время ожидается поставка фортепиано и струнных оркестровых инструментов, которые так же изготовлены профессиональными мастерами.



Подбор музыкальных инструментов осуществлялся индивидуально для каждого ученика. В 2019-2020 учебном году обучающиеся Филиала ЦМШ «Сибирский» будут обеспечены необходимым количеством новых качественных музыкальных инструментов.







Фото: пресс-служба АКО