В «Газпром межрегионгаз Кемерово» за год отработали более 1,5 тысяч обращений

С апреля 2022 года на сайте «Газпром межрегионгаз Кемерово» начала работать интернет-приемная генерального директора. Новый сервис позволяет напрямую обратиться к руководителю компании, задать вопросы, оставить жалобу или предложение. Для этого предлагается выбрать одну из восьми представленных тематических категорий и заполнить поле. Ответ на обращение направляется каждому заявителю. Система установленного электронного контроля обработки поступающих документов автоматически фиксирует переписку.

Кроме этого, обратиться в газовую компанию можно и через другие онлайн-сервисы: «Личный кабинет абонента», раздел «Вопросы-ответы» на корпоративном сайте, электронную почту. Обращения также поступают в компанию на бумажном носителе и по телефону.

«Мы предлагаем нашим абонентам различные способы взаимодействия. Любая коммуникативная площадка - это возможность абоненту упростить получение услуги и оперативно решить свой вопрос, а компании – понять потребности и желания своих клиентов и своевременно отреагировать на них», - отметил Владимир Рытенков, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Кемерово».

В 2022 году в адрес ООО «Газпром межрегионгаз Кемерово» поступило 1644 обращения. Ключевыми темами стали вопросы газификации, технологического присоединения, расчетов за газ, сверки данных, установки газовых счетчиков, заключения договора на поставку газа. По всем вопросам заявители получили ответы.

Все поступающие в компанию обращения анализируются, направляются ответственным исполнителям для обработки и подготовки ответа.

Фото: пресс-служба ООО «Газпром межрегионгаз Кемерово»