Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Анжеро-Судженске росгвардейцы с поличным задержали злоумышленников, которые забрали у прохожего часы и смартфон

В вечернее время в городе Анжеро-Судженск экипаж Росгвардии вневедомственной охраны получил сообщение от потерпевшего, который сообщил, что на улице Заречная двое неизвестных силой забрали у него телефон и смартчасы. Незамедлительно на указанный адрес отправились две группы задержания.

    На месте происшествия стражей правопорядка встретил потерпевший. 23-летний гражданин пояснил, что шел домой и разговаривал по смартфону, когда к нему подошли двое молодых людей и отобрали имущество под угрозой побоев. Тогда потерпевший попросил у прохожих телефон, чтобы обратиться за помощью к правоохранителям. Местный житель рассказал, что один из них был одет в спортивный костюм с белыми лампасами на штанах. После этого бойцы Росгвардии приступили к поискам.

    Через 20 минут патрулирования частного сектора, росгвардейцы заметили подходящих под описание прохожих. Бойцы заблокировали неизвестным пути отхода с помощью патрульных машин и задержали их для выяснения обстоятельств. Злоумышленниками оказались 21-летний и ранее судимый за кражу и присвоение или растрату 17-летний кузбассовцы.

    Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанных правоохранителям. Похищенное имущество возвращено законному владельцу.

Происшествия
Анжеро-Судженск
kuzbassnews.ru
01/09/2020
Происшествия
Анжеро-Судженск
Loading...
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Суд закрыл кемеровскую пекарню из-за обнаружения кишечной палочки
Специалисты обнаружили на инвентаре одного из кемеровских предприятий общепита бактерии группы...
Пенсионер убил соседа и ранил его несовершеннолетнего сына в Кузбассе
В убийстве 38-летнего местного жителя, которого обнаружили мертвым возле частного дома,...
Динозавры устроили шествие в городе Кемерово
Группа людей в костюмах динозавров гуляла по центру Кемерова на глазах удивлённых прохожих и...
В Кемерово из-за тумана не смогли приземлиться все самолеты
Кроме московских рейсов, не приземлился в Кемерово и самолёт из Симферополя. Его отправили в...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2020
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus