В Анжеро-Судженске росгвардейцы с поличным задержали злоумышленников, которые забрали у прохожего часы и смартфон

В вечернее время в городе Анжеро-Судженск экипаж Росгвардии вневедомственной охраны получил сообщение от потерпевшего, который сообщил, что на улице Заречная двое неизвестных силой забрали у него телефон и смартчасы. Незамедлительно на указанный адрес отправились две группы задержания.

На месте происшествия стражей правопорядка встретил потерпевший. 23-летний гражданин пояснил, что шел домой и разговаривал по смартфону, когда к нему подошли двое молодых людей и отобрали имущество под угрозой побоев. Тогда потерпевший попросил у прохожих телефон, чтобы обратиться за помощью к правоохранителям. Местный житель рассказал, что один из них был одет в спортивный костюм с белыми лампасами на штанах. После этого бойцы Росгвардии приступили к поискам.

Через 20 минут патрулирования частного сектора, росгвардейцы заметили подходящих под описание прохожих. Бойцы заблокировали неизвестным пути отхода с помощью патрульных машин и задержали их для выяснения обстоятельств. Злоумышленниками оказались 21-летний и ранее судимый за кражу и присвоение или растрату 17-летний кузбассовцы.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанных правоохранителям. Похищенное имущество возвращено законному владельцу.