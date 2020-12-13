В городе Бердск Новосибирской области прошел турнир по панкратиону

Житель Кемерова около месяца пребывает в коме в Таиланде Дядя, с которым Дмитрий жил в Кемерове, ушел из жизни примерно за 6 месяцев до отъезда Евсеева в...

В понедельник в Кузбассе потеплеет, местами до -7 градусов Будет дут южный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду. Ожидается облачная погода, пройдет...

В Кемерове стартовала акция «Рождество для всех и каждого» Илья Середюк сообщил о начале благотворительной акции «Рождество для всех и каждого».