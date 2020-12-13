В городе Бердск Новосибирской области прошел турнир по панкратиону

На всероссийские соревнования "Воины России" собрались 580 участников из 23 регионов страны. Тяжинский округ Кемеровской области - Кузбасса представляли воспитанники детско-юношеской спортивной школы под руководством тренера-преподавателя Семена Валерьевича Никифорова.
По итогам проведенных поединков Александр Богомазов занял первое место в разделе фулл-контакт и второе место в разделе семи-контакт. Андрей Поликарпов – на третьем месте в разделе фулл-контакт.
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