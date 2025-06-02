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В городе Березовский суд приговорил бывшего руководителя муниципального учреждения к реальному лишению свободы за кражу почти 3 тыс. светильников

Березовский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении 36-летнего местного жителя. Он признан виновным по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража в особо крупном размере).

В ходе судебного заседания установлено, что в 2021 году в рамках ремонта уличного освещения на территории Березовского городского округа было заменено свыше 2,5 тыс. светильников.

Демонтированные осветительные приборы хранились в муниципальном гараже, доступ в который имел обвиняемый, ранее занимавший должность директора муниципального учреждения. С помощью своих бывших подчиненных работников, не осведомленных о его преступных намерениях, подсудимый вывез из гаража и в дальнейшем реализовал почти 3 тыс. осветительных
приборов общей стоимостью 2,3 млн рублей, причинив тем самым ущерб Березовскому городскому округу.

Вину в совершении преступления мужчина не признал.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил ему наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Исковые требования потерпевшей стороны — муниципалитета о взыскании с осужденного суммы причиненного преступлением ущерба судом удовлетворены.

Приговор суда в законную силу не вступил.

 

Фото: прокуратура Кемеровской области

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kuzbassnews.ru
02/06/2025
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