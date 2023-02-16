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В городе Шарыпово Красноярского края состоялось открытое первенство по боксу

В турнире, посвященном Дню защитника Отечества, приняли участие более 200 юных спортсменов из Омской и Кемеровской областей, республик Хакасия и Тыва, Красноярского края.
Тяжинский округ представляли девять воспитанников детско-юношеской спортивной школы (тренер-преподаватель Владимир Валерьевич Башкирцев). Ребята выступили результативно. Первые места заняли Артем Пилецкий, Кирилл Болбот, Данила Судник, Степан Головин. Вторые места у Савелия Богомазова Владислава, Нехорошева, Никиты Колупаева, Кирилла Белоусова.

Спорт
Тяжин
kuzbassnews.ru
16/02/2023
Спорт
Тяжин
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