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В городе Томске состоялись открытые городские соревнования по дзюдо

В спортивном комплексе «Эльбрус» собрались 353 спортсмена из Томской, Новосибирской, Омской областей, Кемеровской области – Кузбасса и республики Алтай. Силами померялись дзюдоисты из 16 населенных пунктов – городов Томск, Омск, Новосибирск, Кемерово, Барнаул, Северск, Новокузнецк, Анжеро-Судженск, Ленинск-Кузнецкий и Мыски, поселков Тяжинский, Верх-Чебула, Тисуль, Рассвет и Копылово, а также Шегарского района Томской области.
Тяжинский округ представляли воспитанники детско-юношеской спортивной школы под руководством тренера-преподавателя Татьяны Васильевны Никоновой. Ребята показали отличные результаты. Роман Чудотворов занял первое место, Арина Кириллова на втором месте, Матвей Осадчий вышел на третье место.

Спорт
Анжеро-Судженск
Верх-Чебула
Ленинск-Кузнецкий
Мыски
Новокузнецк
Тисуль
Тяжин
kuzbassnews.ru
10/03/2023
Спорт
Анжеро-Судженск
Верх-Чебула
Ленинск-Кузнецкий
Мыски
Новокузнецк
Тисуль
Тяжин

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