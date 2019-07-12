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В городскую стоматологию Прокопьевска поступило онкодиагностическое оборудование

В Прокопьевскую городскую стоматологическую поликлинику №1 поступило оборудование для проведения онкоскрининга.

Как сообщили в областном депаратменте охраны здоровья населения, новый аппарат позволяет выявить рак органов и тканей полости рта на ранней стадии.

Онкоскрининг проводится бесплатно, в рамках национального проекта «Здравоохранение» и регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями».

С помощью аппарата светодиодного АФС врачи-стоматологи могут выявить воспалительные, предопухолевые заболевания, а также ранние стадии злокачественных новообразований органов и тканей полости рта.

 

 

Фото: пресс-служба АКО

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kuzbassnews.ru
12/07/2019
Здоровье
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