В Гурьевске пенсионерка выдала росгвардейцам револьвер

В городе Гурьевск 69–летняя местная жительница добровольно выдала инспекторам лицензионно-разрешительной работы кузбасской Росгвардии газовый револьвер. Женщина рассказала, что после смерти своего мужа начала разбирать старые вещи. В одном из шкафов гражданка обнаружила сверток с неизвестным оружием. Горожанка знала из СМИ о проводимой в регионе профилактической операции, поэтому решила добровольно выдать находку стражам правопорядка.

Росгвардейцы поблагодарили пенсионерку за гражданский поступок. По предварительной информации, выданным оружием является газовый револьвер итальянского производства. В настоящий момент проводится проверка, по окончанию которой местной жительнице может быть выплачено денежное вознаграждение в размере 2 000 рублей.

Кузбасская Росгвардия напоминает, что граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы, патроны, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождаются от уголовной ответственности. Кроме того, им выплачивается вознаграждение в рамках областной операции «Оружие». Пистолеты, ружья и патроны можно приносить в отделы полиции по месту жительства. О желании сдать взрывчатку, мины или гранаты необходимо сообщить в органы внутренних дел по телефону и ни в коем случае не перевозить взрывоопасные предметы самостоятельно!