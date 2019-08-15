В Гурьевске по требованию прокурора ликвидирована несанкционированная свалка

Гурьевская межрайонная прокуратура провела проверку исполнения законодательства о безопасном обращении с отходами.

Основанием для проведения проверки послужила информация о свалке мусора, размещенная в сети «Интернет».

Прокуратурой установлено, что на одной из улиц г. Гурьевска находился переполненный контейнер для отходов, а вокруг контейнера образовалась несанкционированная свалка мусора. Мер к вывозу и утилизации отходов не принималось, несмотря на обращения местных жителей в коммунальную службу .

По итогам проверки межрайонный прокурор внес представление руководителю ЖКХ и главе Гурьевского городского поселения об устранении нарушений. По результатам рассмотрения представления несанкционированная свалка ликвидирована.

Фото из открытых источников