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В Гурьевске по требованию прокурора ликвидирована несанкционированная свалка

Гурьевская межрайонная прокуратура провела проверку исполнения законодательства о безопасном обращении с отходами.

Основанием для проведения проверки послужила информация о свалке мусора, размещенная в сети «Интернет».

Прокуратурой установлено, что на одной из улиц г. Гурьевска находился переполненный контейнер для отходов, а вокруг контейнера образовалась несанкционированная свалка мусора. Мер к вывозу и утилизации отходов не принималось, несмотря на обращения местных жителей в коммунальную службу .

По итогам проверки межрайонный прокурор внес представление руководителю ЖКХ и главе Гурьевского городского поселения об устранении нарушений. По результатам рассмотрения представления несанкционированная свалка ликвидирована.

 

 

Фото из открытых источников

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kuzbassnews.ru
15/08/2019
Политика
Экология
Гурьевск
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