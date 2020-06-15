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В Гурьевском районе мотоциклист скрылся с места ДТП, в котором постарадали люди

13 июня около 10:35 на 37 километре автодороги «Белово-Гурьевск-Салаир» водитель мотоцикла «Урал» выполнял маневр разворота от обочины в зоне ограниченной видимости.

В результате произошло столкновение с автомобилем «ЗАЗ Шанс». Травмы различной степени тяжести получили 3 пассажира мотоцикла, в том числе 6-летний мальчик. Все они передвигались без мотошлемов. Кроме того, через некоторое время за медицинской помощью самостоятельно обратились водитель и пассажир машины.

Сам мотоциклист с места происшествия скрылся бегством.

В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ОМВД России по Гурьевскому району задержали предполагаемого виновника автоаварии. Ранее неоднократно судимый, в том числе за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения 28-летний житель Салаира скрывался у родственников.

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kuzbassnews.ru
15/06/2020
Происшествия
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