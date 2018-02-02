В Гурьевском районе проходит акция "Батарейка"

Акция по сбору батареек проходит в Гурьевском районе.
Первую акцию по сбору использованных батареек организовала педагог районного центра детского творчества Ирина Жеребкова вместе с ребятами Малосалаирской школы. Они собрали 35,5 кг старых батареек и сдали их в инвестиционно-промышленную компанию «Перспектива плюс», которая несколько лет занимается сбором пластика, макулатуры и других отходов.
По окончании акции было решено продолжить сбор использованных батареек.
Как сообщили в пресс-службе администрации Гурьевского района, организация установила экобоксы в шести магазинах Гурьевска: «Подиум», «Галактика», «Чайка», «Непоседа», «Копир», «Мобильная территория». Ещё один экобокс появился в редакции районной газеты «Знамёнка» (Гурьевск). Cпециалисты будут приезжать и увозить собранные отходы, которые в последующем отправят на переработку.
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