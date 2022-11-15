В ходе работы мониторинговой группы Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу выявлена подмена дорогого козьего молока более дешевым коровьим

По результатам анализа содержащейся информации в системе ФГИС «Меркурий удалось проследить путь осуществления подмены «молока пастеризованного», изготовленного из сырого коровьего молока, на «молоко пастеризованное козье» производителем ООО «Наша семейная ферма» Кемеровской области – Кузбасса.

Так, 08.09.2022 и 05.10.2022 по ветеринарным сопроводительным документам в хозяйство поступило сырье «молоко коровье сырое» в количестве 200 кг, далее уполномоченным лицом предприятия посредством транзакции переработка / производство из сырого молока получено «молоко пастеризованное». Затем это молоко было использовано в качестве сырья для транзакций оформленных эВСД 08.09.2022 и 06.10.2022, в результате чего «молоко пастеризованное» превратилось в «молоко пастеризованное козье 500 мл» в количестве 33 кг и 26 кг. Такая продукция продолжила свой путь по ветеринарным сопроводительным документам на прилавки в торговые сети Кузбасса, как натуральный фермерский продукт.

Целью подобной манипуляции является получение прибыли за счет снижения себестоимости продукции в результате замены более дорогого биологически ценного сырья менее ценным как по биологическим показателям, так и по стоимости продукции. Наряду с введением потребителя в заблуждение относительно свойств и происхождения продукции, изменения пищевой и биологической ценности, реализация подобной продукции способствует недобросовестной конкуренции на продовольственном рынке Кузбасса, в результате чего добросовестные изготовители оказываются в невыгодном положении.

Специалистами Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу в данной ситуации были приняты следующие меры: учетную запись в системе ФГИС «Меркурий» недобросовестного уполномоченного лица предприятия ООО «Наша семейная ферма» заблокировали на 90 дней; предприятию объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований ветеринарного законодательства Российской Федерации.