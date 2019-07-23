В хозяйствах Тяжинского района растут надои молока

В районе насчитывается 1140 коров. Надой на одну фуражную корову составляет 14,6 кг (+2,5 к уровню прошлого года).
В колхозе «Боровской» поголовье коров – 150 голов, надой на одну фуражную корову – 11,8 кг (+1,0). В СПК «Пичугинский» – 410 коров, от одной фуражной коровы животноводы получают – 15,2 кг (+1,6).
В ООО «Совхоз «Тяжинский» насчитывается 306 коров, надой на одну фуражную корову – 12,3 кг (+2,8). В крестьянско-фермерском хозяйстве «Росликов С. В.» – 200 коров, надой на одну фуражную корову – 18,4 кг (+4,0).
Хозяйства района, занимающиеся животноводством, включились в заготовку кормов. На сегодня – задача номер один. Как всегда, здесь лидирует СПК «Пичугинский». Уже заложено более 50 % сенажа и заготовлено 20 % сена, что составляет 9 кормовых единиц на условную голову. В хозяйстве стремятся закончить заготовительную кампанию до уборки зерновых культур, так как здесь за одним механизатором закреплено по несколько единиц техники.
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