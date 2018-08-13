Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Итате прошел очередной турнир по волейболу, посвященный Дню физкультурника

Организаторы соревнований – администрация Итатского городского поселения Тяжинского муниципального района и поселковый Совет молодежи. Необходимую финансовую поддержку оказали индивидуальные предприниматели Анатолий Петрович Уйманов и Дмитрий Васильевич Крюк.
В здании бывшей восьмилетней школы «сразились» три команды: сборная Итата №1, «Бродяги» и «Варяги». Борьба была достаточно напряженной, команды упорно боролись за каждый мяч, в результате победа досталась команде «Бродяги». Второе место заняла команда «Варяги». На третьем месте – сборная Итата № 1.
Глава Итатского городского поселения Максим Николаевич Лукомский поблагодарил всех за игру и поздравил с праздником – Днем физкультурника. Все команды и лучшие игроки были отмечены грамотами. Помимо грамот игроки победивших команд были отмечены медалями и сладкими призами.
Очередные соревнования по волейболу, продолжают традиции предыдущих турниров, привлекая все новых и новых игроков, объединяя жителей поселка разных возрастов.

Спорт
Тяжин
kuzbassnews.ru
13/08/2018
Спорт
Тяжин
Loading...
Новости Кузбасса
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2018
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus