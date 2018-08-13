В Итате прошел очередной турнир по волейболу, посвященный Дню физкультурника

Организаторы соревнований – администрация Итатского городского поселения Тяжинского муниципального района и поселковый Совет молодежи. Необходимую финансовую поддержку оказали индивидуальные предприниматели Анатолий Петрович Уйманов и Дмитрий Васильевич Крюк.

В здании бывшей восьмилетней школы «сразились» три команды: сборная Итата №1, «Бродяги» и «Варяги». Борьба была достаточно напряженной, команды упорно боролись за каждый мяч, в результате победа досталась команде «Бродяги». Второе место заняла команда «Варяги». На третьем месте – сборная Итата № 1.

Глава Итатского городского поселения Максим Николаевич Лукомский поблагодарил всех за игру и поздравил с праздником – Днем физкультурника. Все команды и лучшие игроки были отмечены грамотами. Помимо грамот игроки победивших команд были отмечены медалями и сладкими призами.

Очередные соревнования по волейболу, продолжают традиции предыдущих турниров, привлекая все новых и новых игроков, объединяя жителей поселка разных возрастов.