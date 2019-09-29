В Итате прошел осенний калейдоскоп «Здравствуй, осень золотая!»

В ходе мероприятия библиотекарь Итатской детской библиотеки Тяжинского района Людмила Петровна Шаповалова познакомила дошкольников со значениями слова «калейдоскоп». Ребятам были предложены различные задания. В игровой форме дети вспомнили признаки осени. Также составляли предложения об осени, а полученный текст озаглавили.
Ребята выступили в роли писателей и художников. Они создавали картины из листьев, отгадывали загадки про осень. В конце встречи дети оценили мероприятие и свою работу, выбрав желтый или красный листок.
Главные новости
Популярное за месяц
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
В Белове 67-летняя местная жительница стала жертвой мошенника. Женщина потеряла 35 000 рублей....
|
Специалисты Кемеровского гидрометцентра рассказали о том, какой будет погода в воскресенье, 29...
|
31-летний беловчанин приехал в Новокузнецк на заработки. В один из дней он вместе с друзьями...
|
Специалисты Кемеровского гидрометцентра рассказали, какая погода ждет кузбассовцев в понедельник. В...