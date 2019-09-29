В Итате прошел осенний калейдоскоп «Здравствуй, осень золотая!»

Псевдобанкир похитил у жительницы Кузбасса сбережения В Белове 67-летняя местная жительница стала жертвой мошенника. Женщина потеряла 35 000 рублей....

В воскресенье в Кузбассе ожидается до +13 градусов и местами дожди Специалисты Кемеровского гидрометцентра рассказали о том, какой будет погода в воскресенье, 29...

Хотел покататься: ради поездки с друзьями кузбассовец угнал машину 31-летний беловчанин приехал в Новокузнецк на заработки. В один из дней он вместе с друзьями...