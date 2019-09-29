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В Итате прошел осенний калейдоскоп «Здравствуй, осень золотая!»

В ходе мероприятия библиотекарь Итатской детской библиотеки Тяжинского района Людмила Петровна Шаповалова познакомила дошкольников со значениями слова «калейдоскоп». Ребятам были предложены различные задания. В игровой форме дети вспомнили признаки осени. Также составляли предложения об осени, а полученный текст озаглавили.
Ребята выступили в роли писателей и художников. Они создавали картины из листьев, отгадывали загадки про осень. В конце встречи дети оценили мероприятие и свою работу, выбрав желтый или красный листок.

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
29/09/2019
Культура
Тяжин
Новости Кузбасса

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