В Итате прошел вечер памяти конструктора Михаила Калашникова

26 человек тушили пожар в квартире в многоэтажке в Кемерове 26 человек спасателей МЧС тушили пожар в квартире в многоэтажном жилом доме в Кемерове,...

Автокран опрокинулся на бок во время демонтажа рекламы в Кузбассе В четверг, 28 ноября, жители Прокопьевска рассказали о происшествии возле гипермаркета. По словам...

В Кемерове появится шоссе имени Алексея Леонова В честь Алексея Леонова в Кемерове решили назвать ещё один объект, это дорога до аэропорта, который...