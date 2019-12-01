В Итате прошел вечер памяти конструктора Михаила Калашникова

Мероприятие «Легендарный сын Алтая», посвящённое 100-летию легендарного оружейника провели работники Дома культуры, модельной библиотеки и детско-юношеского центра.
Михаил Тимофеевич Калашников – доктор технических наук, генерал- лейтенант, создатель всемирно известного автомата. Его имя внесено в книгу «100 самых известных россиян». Конструктор являлся единственным человеком, удостоенным звания Героя Российской Федерации и дважды звания Героя Социалистического Труда.
Бывший военнослужащий спецподразделения военной разведки Олег Николаев дал учащимся 9-10 классов Итатской средней школы мастер-класс по разборке и сборке автомата АК-74. Также школьники приняли участие в турнире по стрельбе из пневматической винтовки.
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