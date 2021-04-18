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В Итате состоялся весенний слет православных следопытов

В воскресной школе храма святителя Николая собрались участники отряда братства православных следопытов имени Сергея Солнечникова.
В первый день для следопытов проводили мастер-классы по скаутингу и туризму педагоги Дмитрий Александрович и Тамара Александровна Николаевы. Также ребята вместе испекли к обеду «жаворонков». Во второй день была организована поездка в бассейн города Боготола.
На третий день ребята посетили Итатский детско-юношеский центр, где педагоги дополнительного образования подготовили для них мероприятие о Кузбассе и различные мастер-классы. После этого состоялась большая разведческая игра, в которой приняли участие 15 ребят. Следопыты проходили различные испытания, где показали свои знания в скаутинге, медицине, туризме, православии, истории России и Кузбасса.

Образование
Тяжин
kuzbassnews.ru
18/04/2021
Образование
Тяжин

Новости Кузбасса

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