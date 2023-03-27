В Итате состоялся XVIII окружной фестиваль-конкурс самодеятельных хореографических коллективов

Фестиваль-конкурс «Каблучок-2023», посвящен Году педагога и наставника, объявленному Президентом Российской Федерации и Году детей в Кузбассе, объявленному губернатором Кемеровской области – Кузбасса.

В Итатском городском Доме культуры - филиале Тяжинского центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности на празднике, посвященном искусству танца, собрались 18 коллективов сельских клубных учреждений, в которых приняли участие более 150 человек. В репертуар конкурса были включены танцы народов мира.

Все участники продемонстрировали на сцене исполнительское мастерство, эмоции, выразительность. Жюри отметило проведенную организаторами большую подготовительную работу и высокий уровень выступлений участников конкурса.

По итогам фестиваля-конкурса, первое место разделили три коллектива. Это танцевальный коллектив «Капелька» (Итатский детско-юношеский центр), руководитель Ольга Еремеева, за исполнение композиции «Джентельмены», индивидуальный исполнитель Алена Субботина (Чулымский сельский Дом культуры), руководитель Юлия Непомнящих, за исполнение композиции «Цыганочка» и армянского танца «Узундара» и танцевальный коллектив «Элегия» (Чулымский сельский Дом культуры), руководитель Юлия Непомнящих, за исполнение таджикского танца «Цветок миндаля». Все участники были награждены дипломами за участие в фестивале.