В Итатском ГДК Тяжинского района прошла театрализовано-игровая программа

Loading...
Ее героями были Мэри Поппинс, старуха Шапокляк, сказочник Оле Лукойе и метеоролог, который предсказывал погоду на ближайшие дни. Загадки, игры, конкурсы - все это поднимало настроение участникам театрализовано-игровой программы «Раскрывая зонтик».
Театр-экспромт дал возможность учащимся начальных классов почувствовать себя актерами. Костюмы, реквизит, музыка – все было как в настоящем театре. Завершилась театрализовано-игровая программа дефиле с зонтиками.
Главные новости
Популярное за месяц
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
Власти Кузбасса возвратят в федеральный бюджет 373,5 миллиона рублей. Они не предоставили...
|
Троих обвиняемых по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» суд выпустил из СИЗО, 25 октября сообщается...
|
Известный певец Тима Белорусских, который выступил 24 октября в Кемерове, снял на видео последствия...
|
Новокузнечанин на АЗС нашел заправочную карту. К его удивлению на карте был записан код доступа. На...