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В июне в Кемерове на воде спасено 16 человек

По информации городского управления по делам ГО и ЧС, во всех случаях вытащенные из воды специалистами Кемеровской службы спасения и представителями Всероссийского студенческого корпуса спасателей купальщики не соблюдали правила безопасности. 

Так, вечером 28 июня на Томи женщина зашла в воду и стала тонуть. Спасатели пришли на помощь кемеровчанке. Как выяснилось, женщина была в состоянии алкогольного опьянения. 

Ежедневно специалисты ГО и ЧС, сотрудники подразделений полиции обходят береговую линию водоёмов города, напоминают отдыхающим о правилах безопасности, выявляют нарушителей.  

В июне составлено восемь протоколов по ст.5.35 КОАП РФ в отношении родителей детей, которые находились у водоёмов без присмотра взрослых.

 

Фото: пресс-служба администрации Кемерово

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kuzbassnews.ru
03/07/2022
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