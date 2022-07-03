В июне в Кемерове на воде спасено 16 человек

По информации городского управления по делам ГО и ЧС, во всех случаях вытащенные из воды специалистами Кемеровской службы спасения и представителями Всероссийского студенческого корпуса спасателей купальщики не соблюдали правила безопасности.



Так, вечером 28 июня на Томи женщина зашла в воду и стала тонуть. Спасатели пришли на помощь кемеровчанке. Как выяснилось, женщина была в состоянии алкогольного опьянения.



Ежедневно специалисты ГО и ЧС, сотрудники подразделений полиции обходят береговую линию водоёмов города, напоминают отдыхающим о правилах безопасности, выявляют нарушителей.



В июне составлено восемь протоколов по ст.5.35 КОАП РФ в отношении родителей детей, которые находились у водоёмов без присмотра взрослых.

Фото: пресс-служба администрации Кемерово