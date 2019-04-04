В Ижморке прошел XLIX региональный конкурс детских хореографических коллективов

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В конкурсе «Танцуй, Кузбасс!», посвященном 300-летию открытия Кузбасса, участвовал 21 коллектив из городов Юрга, Тайга, Мариинск, Анжеро-Судженск, Кемеровского, Ижморского, Тяжинского, Яйского и Яшкинского районов.
В номинации «Народный танец», возрастная категория 11-14 лет, Тяжинский район представлял образцовый самодеятельный коллектив, ансамбль танца «Радость» (руководитель Людмила Ивановна Утробина). Также в региональном конкурсе принял участие хореографический ансамбль «Карамель» клуба Парка культуры и отдыха поселка Тяжинский. Результаты конкурса будут объявлены позднее.
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