В Ижморке прошел XLIX региональный конкурс детских хореографических коллективов

Два заместителя главы Кемерова покинули свои посты В настоящее время пока не известно, кто займёт их место. Ранее A42.RU писал, что Дмитрий...

В Кузбассе фирма незаконно получала деньги за похороны людей Проверка исполнения законодательства в сфере похоронного дела прошла в декабре прошлого года....

В Новокузнецке реконструируют Дворец спорта «Кузнецких металлургов» Губернатор осмотрел объект и рассказал, что в 2019 году специалисты приступят к проектным работам....