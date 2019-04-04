Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Ижморке прошел XLIX региональный конкурс детских хореографических коллективов

В конкурсе «Танцуй, Кузбасс!», посвященном 300-летию открытия Кузбасса, участвовал 21 коллектив из городов Юрга, Тайга, Мариинск, Анжеро-Судженск, Кемеровского, Ижморского, Тяжинского, Яйского и Яшкинского районов.
В номинации «Народный танец», возрастная категория 11-14 лет, Тяжинский район представлял образцовый самодеятельный коллектив, ансамбль танца «Радость» (руководитель Людмила Ивановна Утробина). Также в региональном конкурсе принял участие хореографический ансамбль «Карамель» клуба Парка культуры и отдыха поселка Тяжинский. Результаты конкурса будут объявлены позднее.

Культура
Анжеро-Судженск
Ижморский
Кемерово
Мариинск
Тайга
Тяжин
Юрга
Яшкино
Яя
kuzbassnews.ru
04/04/2019
Культура
Анжеро-Судженск
Ижморский
Кемерово
Мариинск
Тайга
Тяжин
Юрга
Яшкино
Яя
Loading...
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Два заместителя главы Кемерова покинули свои посты
В настоящее время пока не известно, кто займёт их место. Ранее A42.RU писал, что Дмитрий...
В Кузбассе фирма незаконно получала деньги за похороны людей
Проверка исполнения законодательства в сфере похоронного дела прошла в декабре прошлого года....
В Новокузнецке реконструируют Дворец спорта «Кузнецких металлургов»
Губернатор осмотрел объект и рассказал, что в 2019 году специалисты приступят к проектным работам....
Стало известно, зачем в Сосновом бору Кемерова вырубают лес
В мэрии кузбасской столицы пояснили, что это санитарная рубка. В социальных сетях стала...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2019
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus