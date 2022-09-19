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В Ижморском округе состоялся отборочный тур регионального фестиваля-конкурса «На высоте»

В конкурсной программе приняли участие более 80 исполнителей эстрадной песни из городов Анжеро-Судженск, Тайга, Кемерово, а также из Мариинского, Тяжинского, Ижморского, Яшкинского, Яйского, Чебулинского, Юргинского и Крапивинского округов.
Участники представили интересные, разноплановые номера. Среди участников фестиваля-конкурса исполнителей эстрадной песни были и представители Дома культуры «Юбилейный» поселка Тяжинский – народный самодеятельный коллектив, эстрадная группа «Крылья песни» (руководитель Владимир Николаевич Зырянов) и солист Владимир Пивченко.
Кто станет обладателем Гран-при фестиваля-конкурса, выяснится 1 октября во Дворце культуры города Салаира Гурьевского округа, где состоится гала-концерт.

Культура
Анжеро-Судженск
Верх-Чебула
Гурьевск
Ижморский
Кемерово
Крапивинский
Мариинск
Тайга
Тяжин
Юрга
Яшкино
Яя
kuzbassnews.ru
19/09/2022
Культура
Анжеро-Судженск
Верх-Чебула
Гурьевск
Ижморский
Кемерово
Крапивинский
Мариинск
Тайга
Тяжин
Юрга
Яшкино
Яя

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