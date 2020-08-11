Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Ижморском округе стартовала акция по обеспечению нуждающихся граждан благотворительным углем

В этом году 250 жителей муниципалитета бесплатно получат по 4 тонны сортового угля. Среди получателей: пенсионеры с низким доходом, малоимущие семьи с детьми, граждане, трудоспособного возраста, попавшие в трудную ситуацию.
Гуманитарный уголь доставляется социальными работниками, они также вручают семье открытку от губернатора Кемеровской области – Кузбасса Сергея Евгеньевича Цивилева. Доставка топлива оплачивается получателями. Выделенная по областной акции помощь позволит ижморцам уверенно пережить зиму, станет хорошим подспорьем семейному бюджету.

Общество
Ижморский
kuzbassnews.ru
11/08/2020
Общество
Ижморский
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Губернатор утвердил план по безопасности в Новокузнецке
ВашГород.ру уже писал об этом распоряжении, но в материале говорилось об основных планах по...
Сергей Цивилев сообщил, состоится ли День шахтера-2020 в Кузбассе
Жительница Белова задала губернатору вопрос: сейчас, когда в городе введены дополнительные...
Синоптики предупредили об аномальной жаре в Кузбассе
В Кемеровской области в понедельник, 10 августа, ожидается аномальная жара. Температура воздуха...
В Кузбассе двухлетний ребёнок едва не упал с восьмого этажа
Случайные прохожие спасли от падения двухлетнего ребёнка. Заметив мальчика в открытом окне восьмого...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2020
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus