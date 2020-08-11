В Ижморском округе стартовала акция по обеспечению нуждающихся граждан благотворительным углем
В этом году 250 жителей муниципалитета бесплатно получат по 4 тонны сортового угля. Среди получателей: пенсионеры с низким доходом, малоимущие семьи с детьми, граждане, трудоспособного возраста, попавшие в трудную ситуацию.
Гуманитарный уголь доставляется социальными работниками, они также вручают семье открытку от губернатора Кемеровской области – Кузбасса Сергея Евгеньевича Цивилева. Доставка топлива оплачивается получателями. Выделенная по областной акции помощь позволит ижморцам уверенно пережить зиму, станет хорошим подспорьем семейному бюджету.
Главные новости
Популярное за месяц
|
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
ВашГород.ру уже писал об этом распоряжении, но в материале говорилось об основных планах по...
|
Жительница Белова задала губернатору вопрос: сейчас, когда в городе введены дополнительные...
|
В Кемеровской области в понедельник, 10 августа, ожидается аномальная жара. Температура воздуха...
|
Случайные прохожие спасли от падения двухлетнего ребёнка. Заметив мальчика в открытом окне восьмого...