В Ижморском районе опрокинулся бензовоз

Предварительно установлено, что сегодня в дневное время в Ижморском муниципальном округе на 151 км трассы Томск - Мариинск водитель бензовоза, перевозивший дизельное топливо в объеме более 25 тонн, не справился с его управлением и допустил опрокидывание транспортного средства.

В результате ДТП произошел разлив горюче-смазочных материалов.

Прокуратурой Ижморского района организовано проведение проверки с выездом на место.

Обеспечена координация действий правоохранительных органов, проконтролировано проведение мероприятий по ликвидации розлива топлива, обеспечению пожарной безопасности перевернувшегося бензовоза.

Кроме того, оказано содействие Южно-Сибирскому межрегиональному управлению Росприроднадзора по отбору проб загрязненных почв.

В рамках организованной прокуратурой проверки будет дана оценка соблюдению природоохранного законодательства, а также требований закона к транспортировке опасных грузов.

На контроле находится проведение правоохранительными органами процессуальной проверки по факту произошедшего ДТП. Фото из открытых источников