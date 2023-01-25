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В Ижморском районе опрокинулся бензовоз

Предварительно установлено, что сегодня в дневное время в Ижморском муниципальном округе на 151 км трассы Томск - Мариинск водитель бензовоза, перевозивший дизельное топливо в объеме более 25 тонн, не справился с его управлением и допустил опрокидывание транспортного средства. 

В результате ДТП произошел разлив горюче-смазочных материалов. 

Прокуратурой Ижморского района организовано проведение проверки с выездом на место. 

Обеспечена координация действий правоохранительных органов, проконтролировано проведение мероприятий по ликвидации розлива топлива, обеспечению пожарной безопасности перевернувшегося бензовоза.

Кроме того, оказано содействие Южно-Сибирскому межрегиональному управлению Росприроднадзора по отбору проб загрязненных почв.

В рамках организованной прокуратурой проверки будет дана оценка соблюдению  природоохранного законодательства, а также требований закона к транспортировке опасных грузов. 

На контроле находится проведение правоохранительными органами процессуальной проверки по факту произошедшего ДТП.  Фото из открытых источников 

Происшествия
Ижморский
kuzbassnews.ru
25/01/2023
Происшествия
Ижморский

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