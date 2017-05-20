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В Ижморском районе перевернулся бензовоз

16 мая в Ижморском районе на трассе М53 бензовоз опрокинулся в кювет.

В сети интернет появились снимки очевидцев происшествия.

По данным ГИБДД по Кемеровской области, пострадавших в ДТП нет. В течение двух часов, пока ликвидировались последствия аварии, трассы была перекрыта в одном направлении.






Фото из социальной сети ВКонтакте.

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kuzbassnews.ru
20/05/2017
Происшествия
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