В Ижморском районе перевернулся бензовоз

16 мая в Ижморском районе на трассе М53 бензовоз опрокинулся в кювет.
В сети интернет появились снимки очевидцев происшествия.
По данным ГИБДД по Кемеровской области, пострадавших в ДТП нет. В течение двух часов, пока ликвидировались последствия аварии, трассы была перекрыта в одном направлении.
Фото из социальной сети ВКонтакте.
20/05/2017
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