В Калтане бойцы Росгвардии задержали нарушителя общественного порядка, который проник на территорию детского дома

Поздним вечером экипаж Росгвардии Осинниковского филиала вневедомственной охраны получил сигнал «тревога» из калтанского детского дома. Прибыв на охраняемый объект, бойцы обнаружили и задержали нетрезвого мужчину, который находился на территории учреждения.

Задержанным оказался 54-летний житель области. Стражи правопорядка выяснили, что мужчина пришел в гости к одному из воспитанников детского дома. После отказа охранника пустить его внутрь, мужчина перешел на оскорбления и угрозы.

Опасаясь за жизнь подопечных воспитательного учреждения, охранник вызвал бойцов Росгвардии. Для дальнейшего разбирательства дебошира передали сотрудникам полиции.