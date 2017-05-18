В Калтане дан старт летней оздоровительной кампании

С 1 июня на базе общеобразовательных школ Калтанского городского округа откроются лагеря с дневным пребыванием на один сезон на 360 детей: в школе №1 – 130 человек, школа №18 – 60 человек, школа №29 – 50 человек (в том числе дети из школы №15), школа №30 – 120 человек. Поскольку в школе №18 организован пункт приема экзаменов, работать лагерь будет на территории детского дома «Аистенок».

Родительская плата в этом году, как и в прошлом, составит 1 300 рублей, она пойдет на организацию полноценного питания, питьевого режима, витаминизацию, приобретение канцелярских, спортивных и хозяйственных товаров, а также страхование детей. Для детей из опекаемых, малообеспеченных семей, детей погибших шахтеров и детей, чьи родители погибли при исполнении служебных обязанностей, путевка будет в два раза дешевле – 650 рублей. Дети-инвалиды в лагерях с дневным пребыванием смогут отдохнуть бесплатно.

Для сорока школьников старше 13 лет в школах №18 и 30 откроются лагеря труда и отдыха. Стоимость путевки 1 781 рубль будет оплачена за счет областного и местного бюджетов, для родителей она бесплатна.

Предполагается занятость двадцати калтанских детей на наведении порядка на детских площадках, расположенных на городской и дворовых территориях. Двадцать малиновцев займутся волонтерской работой и поддержанием чистоты на улицах поселка.

Планируется приобретение 70 путевок в загородные оздоровительные лагеря. Для детей-инвалидов такой отдых будет бесплатным, для детей из опекаемых, малообеспеченных семей, детей погибших шахтеров и детей, чьи родители погибли при исполнении служебных обязанностей, - 20% от полной стоимости, семьи, не имеющие льгот, оплачивать будут 60% от полной стоимости путевки.

Палаточный лагерь на базе дома детского творчества будет работать два сезона по 5 календарных дней. Предполагается, что это будут подготовленные дети, имеющие опыт туризма. Путевка в такой лагерь стоит 2 645 рублей, из них родительская плата составит 700 рублей.

Конечно, будут туристические походы, профильные смены, в том числе и в учреждениях дополнительного образования, спортивные и игровые площадки, работа секций, кружков, клубов по интересам, трудоустройство несовершеннолетних.