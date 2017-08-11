В Калтане открыли цех по производству полистеролбетона

Замгубернатора Кемеровской области Станислав Черданцев и глава Калтана Игорь Голдинов открыли инновационное производство стройматериалов, созданное в рамках комплексного инвестплана модернизации экономики моногорода.
Общая стоимость проекта «ПромкомбинатЪ» 7,5 млн рублей, производственная мощность цеха - 7 тыс. куб. м стройматериала в год.
Для организации технологического процесса сейчас достаточно четырех специалистов, но с увеличением объемом производства будут созданы дополнительные рабочие места.
Также в Калтане состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между департаментом инвестиций и стратегического развития Кемеровской области, администрацией Калтанского городского округа и областным агентством по привлечению и защите инвестиций. Документ предусматривает создание и развитие благоприятного инвестиционного климата на территории муниципального образования, оказание информационной поддержки, формирование новых инвестиционных площадок и развитие уже существующих инвестпроектов.
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