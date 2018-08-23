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В Калтане открыли сквер Шахтеров

Идея создания новой зоны отдыха в Калтане обсуждалась в местных средствах массовой информации и сети интернет более года. За это время в общественном опросе и голосовании приняли участие порядка двух тысяч человек. Жители выбирали место строительства сквера, а также предлагали идеи наполнения общественного пространства.

Сквер Шахтеров построен на пустующем участке в районе многоквартирного жилого дома №4 по улице Калинина. Его площадь составляет 6 тыс. кв. м. Центральную часть зоны отдыха украшает бронзовая скульптура Святой Великомученицы Варвары — покровительницы шахтеров. Изваяние высотой более 2,5 м изготовил новокузнецкий мастер Вадим Гусев. В сквере установлены дизайнерские светильники, парковые диваны, тротуарной плиткой выложены дорожки. Вскоре установят детскую игровую площадку, создадут альпийские горки и посадят декоративные деревья и кустарники.

Освящение сквера провел епископ Новокузнецкий и Таштагольский Владимир.

Общество
Калтан
kuzbassnews.ru
23/08/2018
Общество
Калтан
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