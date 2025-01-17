В Калтане после ремонта открылся многофункциональный центр «Мои документы»

В рамках госпрограммы «Информационное общество Кузбасса» проведен капитальный ремонт МФЦ Калтана по проспекту Мира, 39. Обновленный многофункциональный центр может принимать более 100 человек в день.

Строители обновили фасад, входную группу, стены и пол, заменили двери. В офисе создана комфортная зона ожидания, оборудован сектор пользовательского сопровождения, установлены навигация, современная система видеонаблюдения и охранно-пожарная сигнализация, обеспечены условия пребывания маломобильных граждан. С пяти до шести увеличено количество окон для работы с гражданами. Приобретены современная техника и новая мебель. Появился новый детский уголок для маленьких посетителей. Работы выполнены в едином фирменном стиле «Мои документы».

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса