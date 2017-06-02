В Калтане прошел IV этап ежегодной спартакиады среди первичных ветеранских организаций.

Проводить спартакиады среди ветеранских организаций на территории муниципального образования стало доброй традицией. С начала года уже состоялись состязания по дартсу, шахматам и шашкам. Настало время для проведения четвертого этапа. В этом году впервые в программу соревнований вошла скандинавская ходьба, которая набирает все большую популярность не только среди ветеранов, но и среди молодежи Калтана.

13 команд скандиходов – членов первичных ветеранских организаций предприятий разных сфер деятельности, в том числе управлений культуры и образования, угольной отрасли и энергетики, отдела МВД встретились на стадионе «Энергетик». Возраст участников соревнований составил от 55 до 93 лет.

Под присмотром опытного инструктора ветераны соревновались на скорость прохождения дистанции в 1 км, при этом многие из них безукоризненно выполняли технику скандинавской ходьбы.

По итогам четвертого этапа спартакиады определились лидеры: 1-ое место заняла команда города Калтан, 2-ое место – команда Калтанского завода Котельно-вспомогательного оборудования и трубопроводов, 3-е место – ветераны управления культуры.

В личном первенстве победу одержал Владимир Будаев, на 2 месте – Нина Сюльгина, на третьем - Николай Аксенов.

Как отметили члены судейской коллегии, такие встречи еще раз доказывают, что спортивная жизнь после выхода на заслуженный отдых продолжается.

Отметим, всего в мероприятии приняли участие 42 представителя первичных ветеранских организаций. В октябре ветераны встретятся за игрой в настольный теннис, а завершат спортивный год «веселыми стартами», которые пройдут в первой половине декабря. Кроме этого калтанцев ждет Первый городской фестиваль по скандинавской ходьбе, проведение которого запланировано на август, а посвящен он будет 90-летию поселка Малиновка.