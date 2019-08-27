В Калтане прошла акция «1 Сентября - каждому школьнику»

108 калтанских семей приняли участие в областной акции «1 Сентября - каждому школьнику». 105 малообеспеченных семей получили по 5 тысяч рублей, три семьи с 4 и более детьми - по 10 тыс. рублей. Всего на подготовку детей округа ко Дню знаний из областного бюджета направлено 555 тысяч рублей. На эти деньги родители приобрели школьникам одежду, спортивную и школьную форму, обувь, ранцы, канцелярию кузбасского производства.
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