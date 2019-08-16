В Калтане скоро появится центр развлечений

Строительство в центре Калтана, находящееся между старым бомбоубежищем и зданием, где располагается Единая дежурно-диспетчерская служба, медленно, но верно движется по намеченному пути. Оно началось два года назад - в июле 2017-го. Сегодня даже металлическая табличка, гласящая о том, что здесь со временем будет центр развлечений, исчезла с внешней стороны забора. Но, по словам предпринимателя, это не должно вызывать у горожан никаких опасений. Александр Объедков собственных планов не поменял: центру, так похожему на дворец, в городе все-таки быть. Сам строитель по образованию, он давно мечтал построить что-нибудь в викторианском стиле.

Александр Викторович Объедков, индивидуальный предприниматель:

- Первый этап запуска - спортивный зал. Скорее всего, это начало октября. Ближе к зиме, может быть, в конце ноября будет запущено кафе. Ближе к весне откроется кино-кафе, в котором будут проводиться презентации, обучающие программы для детей и родителей, может быть, курсы иностранных языков.

А уже следующим летом предприниматель планирует организовать благоустройство прилегающей территории. Строительство не прекращается ни в праздник, ни в непогоду. Уже к сентябрю будут приведены в надлежащий вид фасад и территория вокруг. Кстати, тренажеры для спортивного зала, по словам Александра, будут на месте уже через пару недель. Название центра он пока предпочитает держать в секрете. Известно только, что оно будет столь же необычное, как и само здание.