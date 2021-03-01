В Калтане состоится XIX традиционная открытая лыжная гонка на приз московской компании «Мустанг»
В год 300-летия Кузбасса в традиционной лыжной гонке примут участие более 400 спортсменов.
Мероприятие состоится 6 марта в районе лыжной базы г. Калтан. Парад-открытие - в 11:30, старт - в 12:00.
К участию в соревнованиях приглашаются спортсмены из разных городов и районов Кузбасса. В зависимости от возраста лыжникам предстоит преодолеть дистанции в 1, 2, 3, 5 и 10 км свободным стилем с общего старта. Победители и призёры соревнований будут награждены медалями и памятными призами от московской компании "Мустанг".
Мероприятие проводится с целью пропаганды здорового образа жизни, популяризации лыжного спорта, приобщения кузбассовцев к систематическим занятиям физической культурой и спортом.
Ознакомиться с положением о проведении лыжной гонки можно по ссылке
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