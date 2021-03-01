Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Калтане состоится XIX традиционная открытая лыжная гонка на приз московской компании «Мустанг»

В год 300-летия Кузбасса в традиционной лыжной гонке примут участие более 400 спортсменов.

Мероприятие состоится 6 марта в районе лыжной базы г. Калтан. Парад-открытие - в 11:30, старт - в 12:00.

К участию в соревнованиях приглашаются спортсмены из разных городов и районов Кузбасса. В зависимости от возраста лыжникам предстоит преодолеть дистанции в 1, 2, 3, 5 и 10 км свободным стилем с общего старта. Победители и призёры соревнований будут награждены медалями и памятными призами от московской компании "Мустанг".


Мероприятие проводится с целью пропаганды здорового образа жизни, популяризации лыжного спорта, приобщения кузбассовцев к систематическим занятиям физической культурой и спортом.

Ознакомиться с положением о проведении лыжной гонки можно по ссылке http://www.kaltan.net/node/2588

Спорт
Калтан
kuzbassnews.ru
01/03/2021
Спорт
Калтан
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Мэрия Новокузнецка оценила расходы на оплату труда чиновников в 490 миллионов рублей
Сведения о расходах, потраченных на оплату труда 955 чиновников за 2020 год, раскрыли в...
Новокузнечане жалуются на тараканов в травмпункте
В соцсетях появились фото таракана, который свободно гуляет по отделению травмпункта горбольницы №...
Почему Новокузнецк не стал столицей региона
Амбициозный Новокузнецк рвался в лидеры не одно столетие. По историческим данным город Сталинск (...
В Белове готовится открытие автовокзала
Напоминаем, что крыша зала ожидания Беловского автовокзала обвалилась еще 2 сентября 2012 года, во...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2021
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus